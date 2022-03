Bestelbus met aanhanger schaart bij A1 in Deventer: weg bezaaid met stoeptegels

VIDEO Op de dag dat pont vergaat, leeft heel Nederland mee met Genemuiden: ‘Het moet verschrik­ke­lijk geweest zijn’

De harde wind raast over het Zwarte Water, de regen geselt zijn gezicht. Henk Beens tuurt de veerpont na. Zijn gedachten gaan een eeuw terug, naar 8 maart 1922. Op die dag wordt Genemuiden in diepe rouw gedompeld. In een zware storm vergaat de veerpont, elf mensen komen om. Een monumentje op de kade herinnert aan deze zwartste Biddag in de geschiedenis van het stadje.

