Bestelbus rijdt met hoge snelheid verkeerslicht omver in Deventer en veroorzaakt enorme ravage

De bestelbus is met de passagierszijde tegen de boom aan gekomen waardoor de schade aan de zijde van de bestuurder gering was. De chauffeur is per ambulance gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de politie moet de man op hoge snelheid hebben gereden gezien de remsporen die hij achterliet. De politie laat onderzoeken of de man onder invloed was van alcohol of verdovende middelen. De bus werd afgesleept en het wegdek moest worden gereinigd. De verkeerslichten zijn voorlopig buiten werking.