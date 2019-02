Bestuur DWARS Overijssel in verlegenheid door stickers in Deventer binnenstad

Via het landelijk campagnebureau zijn de stickers verspreid onder de lokale afdelingen in Overijssel. ,,We hebben duidelijk aangegeven dat het niet de bedoeling was dat de stickers op gebouwen, lantaarnpalen of waar ook in de openbare ruimte zouden worden geplakt. De stickers zijn campagnemateriaal om uit te delen of om op de eigen laptop, notitieboek of fiets te plakken, maar niet op andermans eigendommen,” zegt Laura van de Beek namens DWARS Overijssel. ,,Toen we hoorden dat geplakt was in Deventer, zijn we er meteen naar toe gegaan en hebben we ze verwijderd. Voor zover ons bekend is alleen in Deventer geplakt.”