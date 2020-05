Bestuur Varietas wederom in opspraak: 4-jarigen toegang ontzeggen is in strijd met de wet

Elso Brito moet weg bij GA Eagles: ‘Heb laatste wedstrijd gespeeld’

10:00 De Adelaarshorst was machtig, Go Ahead Eagles een warme club. Maar voor Elso Brito komt er over twee weken een einde aan zijn verblijf in Deventer. Voor de linkerverdediger is geen plaats in de plannen van de nieuwe hoofdtrainer Kees van Wonderen. ,,Ik heb mijn laatste wedstrijd gespeeld.’’