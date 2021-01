Bestuurder (20) die in Deventer twee jonge fietsers het ziekenhuis injoeg, was waarschijnlijk onder invloed

Politie bestudeert camerabeel­den van Havezate­bom en flatbewo­ners willen bouwkundi­ge keuring

2 januari De buurt rond de Havezatelaan in Deventer siddert na, na de explosieve nieuwjaarsnacht waarin 20 huizen vernield werden door een explosie. Steeds duidelijker wordt de schade. De man die er van verdacht wordt de bom in de Havezatelaan in Deventer tot ontploffing te hebben gebracht wordt maandag voorgeleid aan de rechter commissaris. Dan wordt bepaald of de voorlopige hechtenis verlengd wordt.