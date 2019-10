Bestuurder auto terrasdrama Deventer veertien dagen langer vast

Onderzoek naar ‘kringloop-sche­del’ in Twello richt zich op vaststel­len leeftijd

13:38 In het onderzoek naar de gisteren bij Kringloop Twello opgedoken menselijke schedel probeert de forensische opsporing in Elst allereerst de leeftijd vast te stellen. ,,We willen met name weten hoe oud de schedel is. Afhankelijk van de uitkomst gaan we verder kijken. Een van de opties is de schedel door een dna-databank te halen”, zegt politiewoordvoerder Anne Coenen.