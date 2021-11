Bestuurder onder invloed én zonder rijbewijs van de weg geplukt bij controle in Deventer

video Griezelen en gruwelen in de grootste Halloween­straat van Deventer: ‘Je hoeft niet meer naar het pretpark’

Het is donker en stil op straat. De regen komt met bakken uit de hemel en bijna iedereen zit knus binnen. Behalve aan de Kannenburg in Deventer. De hele buurt is omgetoverd tot een waar kerkhof, oftewel: de grootste Halloweenstraat van Deventer. Alle buurtbewoners dossen zich uit in de engste kostuums, de buurt is griezelig en angstaanjagend aangekleed. ,,Het wordt ieder jaar groter en groter’’, zegt een van de initiatiefnemers, Michel Groenink.

31 oktober