Bestuurder Sallandse zorgaanbieder Carinova was het 'de onrust niet waard'

Nog één boer in Nederland met fipronil-eieren

4:03 De fipronilcrisis legde vorig jaar zomer de eiersector lam. Het Barneveldse bedrijf ChickFriend gebruikte het verboden middel fipronil bij het bestrijden van bloedluis in stallen. In totaal gingen bijna 800 stallen op slot. Op dit moment is er nog één kippenboer die het verboden middel nog niet uit de stal heeft weten te krijgen.