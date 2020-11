Bestuurder vliegt uit de bocht in Twello: auto eindigt in de sloot

Bij een eenzijdig ongeval tussen Twello en Terwolde is een auto terecht gekomen in de sloot. Op de Oude Wezeveldseweg verloor de bestuurder in een bocht de macht over het stuur en ging daardoor te water. De weg is door het incident tijdelijk afgezet.