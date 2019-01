Bestuursrechter beslist binnen een week over bouwstop revalidatiecentrum Klimmendaal

De laatste vraag die de rechter tijdens de zitting stelde, viel de vertegenwoordigers van de gemeente duidelijk rauw op het dak, getuige de felle reactie: ,,Het is nu net of de gemeente Deventer de boeman is, maar Klimmendaal heeft bewust Hunneperkade 80 gehuurd zonder dat de vergunning was afgegeven en is het gaan verbouwen. Daarmee heeft het revalidatiecentrum zelf een risico genomen. De gemeente is niet de grondlegger van dit probleem.”