Bestuursvoorzitter Gita Gallé vertrekt bij Deventer Ziekenhuis

Voorzitter Gita Gallé van het Deventer Ziekenhuis legt per 1 april 2020 haar functie neer als voorzitter van de Raad van Bestuur. Ze treedt dan toe tot het bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Het Deventer Ziekenhuis is op zoek naar een opvolger.

Gita Gallé werkt sinds november 2014 bij het Deventer Ziekenhuis. In het Prinses Máxima Centrum wordt Gallé verantwoordelijk voor het algemene beleid, financiën/HR en bedrijfsvoering. Samen met de huidige twee bestuursleden prof. dr. Rob Pieters (zorg en opleiding) en prof. dr. Alexander Eggermont (research) zal Gallé de raad van bestuur van het Prinses Máxima Centrum vormen.

Beste werkgever onder de ziekenhuizen

De Raad van Toezicht van het Deventer Ziekenhuis is inmiddels gestart met de zoektocht naar een opvolger. ,,We feliciteren haar met haar mooie nieuwe uitdaging, maar zien haar ook niet graag vertrekken”, aldus voorzitter Wander Blaauw van de Raad van Toezicht. ,,Door haar inzet heeft het ziekenhuis een grote ontwikkeling doorgemaakt. Het is de afgelopen jaren onder meer verkozen tot Beste Werkgever in de categorie ziekenhuizen en hoort tot de tien ziekenhuizen in Nederland met de hoogste patiëntenwaardering. Dat zijn belangrijke erkenningen die we mogen koesteren. Ook wordt er in de regio, mede op initiatief van Gita Gallé, constructief gesproken over de juiste zorg op de juiste plek. ”

Gita Gallé is blij met haar nieuwe functie: ,,Maar ik verlaat het Deventer Ziekenhuis met pijn in mijn hart. Het is namelijk een prachtig ziekenhuis, gelegen in een prachtige stad met achterland, dat zeer verbonden is aan het ziekenhuis. Ik weet ook dat we de afgelopen jaren met de medisch-specialisten en het stafbestuur de basis hebben gelegd voor een solide, toekomst-proof ziekenhuis. Een organisatie die zich verder kan toeleggen op kwaliteitszorg voor de patiënt, zorg die we graag – waar mogelijk en nodig - samen met andere organisaties in de regio aanbieden.”

Nauwe samenwerking Deventer en Utrecht