Betegeld schoolplein massaal vervangen door natuurspeelplaats

,,Veel scholen hebben echt nog een ouderwets schoolplein met veel stenen”, zegt woordvoerder Eva Calicher van de provincie Gelderland. ,,Een groen schoolplein is gezond, leerzaam, aantrekkelijk om in te spelen en avontuurlijk. Het zorgt voor een betere sfeer.”

Gelderland stelt dit jaar 2 miljoen euro beschikbaar, Overijssel 1 miljoen. In totaal hebben vooralsnog 163 scholen subsidie aangevraagd. Die kan oplopen tot 17.500 euro per school. Overijssel wil dat alle scholen in de provincie uiterlijk in 2025 een groen schoolplein hebben, Gelderland ‘zo veel mogelijk’.