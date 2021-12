Beter bestand zijn tegen pesten door gloednieuwe kickbokslessen De IJssel

Slachterij in Twello krijgt waarschu­wing van NVWA na undercover­beel­den: ‘Te lichte straf’

Slachterij Vee- en vleeshandel Mulder BV in Twello krijgt een waarschuwing van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Aanleiding daarvoor zijn undercoverbeelden van dierenmishandeling die Animal Rights in juni deelde. De dierenrechtenorganisatie maakt bezwaar tegen de ‘te lichte straf’. ,,Ze nemen het niet serieus. Dat is heel kwalijk.”

8 december