Betsy kookt liters en liters kruudmoes voor de ‘oldies’ van Deventer

Wie kruudmoes maakt is niet in een half uurtje klaar. En het is ook nog eens een bijzonder goedje waar niet iedereen zich een heerlijke voorstelling bij kan maken. Maar deze woensdagmiddag staan de liefhebbers in de rij voor Betsy's kruudmoes. Haar traktatie op festival Old Deventer is vermaard. Deze tropische dinsdag staat ze in de keuken boven de gaspit in de moes te draaien.