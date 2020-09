Bevergangen ontdekt langs IJssel bij Deventer en Diepenveen en door waterschap verwijderd

In de buurt van de IJsseldijk in Deventer en Diepenveen zijn bevergangen ontdekt. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft ze opgegraven. Dat is gebeurd na de kraamtijd en volgens het waterschap nodig omdat de gangen de dijken kunnen aantasten.

De langste bevergang had een lengte van 5,7 meter en een breedte van een halve meter. Omdat er geen acuut waterveiligheidsprobleem was, besloot het waterschap de bevergangen open te graven ná de periode waarin de dieren jongen hebben.

,,Het waterschap kan niet zomaar beginnen met het opengraven van de bevergangen, daarvoor volgen we het beverprotocol”, vertelt Wijnand Evers, waterkeringbeheerder bij WDODelta. De bever heeft de ingang van zijn hol onder water.

De gang van het hol loopt omhoog, waardoor de ‘kraamkamer’ van de bever boven water ligt. ,,Je kunt je dan wel voorstellen dat een dijk of oever een aantrekkelijke locatie is. Bij hoogwater kunnen gangen van de bever zanduitspoeling veroorzaken en het begin van een kwetsbare plek in een dijk zijn.”

Beschermde diersoort

De bever is een beschermde diersoort en terug in Nederland, onder meer langs de IJssel. De terugkeer van het dier in het rivierengebied wijst op het herstel van biodiversiteit. Voor waterschappen kan het echter een keerzijde hebben als de bever te dicht bij de dijken komt. Voor het waterschap begint met de werkzaamheden controleert het of de holen leeg zijn. Als dat zo is, start het herstelwerk.

,,We hebben begroeiing weggehaald, de gang opgegraven en met grond weer aangevuld’’, legt Evers uit. ,,Vervolgens is de locatie ‘beveronvriendelijk’ gemaakt. Dit houdt in dat naast het weghalen van begroeiing ook het talud flauw is gemaakt.”