Bewaakt nooddepot op geheime locatie in IJsselland tegen tekort medische hulpmiddelen

Op een geheime locatie in de regio IJsselland is een bewaakt nooddepot opgezet met medische hulpmiddelen. Door het coronavirus is een groot tekort ontstaan, onder meer in de wijkverpleging. Thuiszorgorganisaties in de regio werken daarom met vuurwerkbrillen en hergebruikte mondkapjes. Het depot moet uitkomst bieden.

Waar de opslagplaats met beschermingsmiddelen exact staat, blijft geheim vanwege de kans op inbraken. Het gaat om een depot dat is opgezet voor de (veiligheids)regio’s IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Twente. Onder meer medewerkers van de brandweer in deze regio’s helpen met de logistieke ondersteuning.

,,Het depot is inmiddels gereed en het logistieke systeem staat”, laat Norbert Bosman weten, teamleider binnen de Veiligheidsregio IJsselland. ,,De leveringen komen mondjesmaat op gang en we hopen op een spoedige levering van grote stromen persoonlijke beschermingsmiddelen.”

Quote Hobbymark­ten struinen we af of er materialen zijn die we ook kunnen gebruiken. Jos de Blok, Buurtzorg Nederland

Thuiszorg met handen in het haar

De middelen komen beschikbaar voor onder meer ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, maar ook de wijkverpleging. Thuiszorginstanties in de regio hebben grote moeite om voldoende hulpmiddelen te krijgen.

Directeur Jos de Blok van Buurtzorg Nederland met tientallen wijkteams in Overijssel, Gelderland en Flevoland zet alle zeilen bij. ,,We hebben een crisisteam en zijn heel actief aan het zoeken naar alternatieve hulpmiddelen”, laat hij weten.

Veel wijkverpleegkundigen zien geen andere optie dan mondkapjes her te gebruiken en vuurwerkbrillen op te zetten om nog enigszins beschermd te blijven. De Blok: ,,Hobbymarkten struinen we af of er materialen zijn die we ook kunnen gebruiken.”

Te veel aandacht naar ziekenhuizen

De Blok vindt dat op dit moment te veel aandacht uitgaat naar de ziekenhuizen. ,,Dat is niet verstandig. Naar mate het aantal mensen groeit dat met corona te maken heeft zal de wijkverpleging een steeds grotere rol gaan spelen. We moeten ook nadenken over die alternatieve plekken nu de ziekenhuizen overvol dreigen te raken.”

Vuurwerkbrillen tegen corona

Andere thuiszorgorganisaties in de regio kampen ook met tekorten. Carinova, één van de grootsten in dit gebied, kreeg deze week al vuurwerkbrillen gedoneerd. ,,Het is alle hens aan dek en alle kleine beetjes helpen”, reageert bestuurder Henk van Zwam van Carinova. ,,We houden er rekening dat op korte termijn ook cliënten besmet gaan raken.”

Eerste coronapatiënten in thuiszorg

Bij thuiszorgorganisatie Viattence op de Veluwe is dat al het geval. ,,Bij ons zijn al enkele besmettingsgevallen geconstateerd bij cliënten”, zegt Jacqueline van Dinten van Viattence. ,,Maar als zorgaanbieder proberen we alle cliënten, dus ook de cliënten die besmet zijn met Corona, te zien en er voor ze te zijn in de zorg die ze van ons nodig hebben.”