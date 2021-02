Bewindvoerders gemeente Deventer geschorst: ‘Ze hebben het heel erg bont gemaakt’

Flatbewo­ners in Deventer hebben wéér een nacht moeten blauwbek­ken: ‘Verwarming wordt vandaag gemaakt’

9 februari Het kwik zakte afgelopen nacht in Deventer tot wel -13 graden Celsius. Voor een grote groep bewoners van een flat aan de Haringvlietstraat in de Rivierenwijk was het blauwbekken. Wéér moesten ze een nacht doorbrengen zonder verwarming. ,,Het is inmiddels niet leuk meer, zo koud is het.”