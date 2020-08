Bewogen jaar met sluiten quiltshop in Deventer, eindigt met nieuwe winkel in Wilp

Ondanks corona toch kleine Indiëher­den­king in Deventer: ‘We hebben de lessen nog niet geleerd’

20:06 Door corona is er op 15 augustus geen grote herdenking bij het Indiëmonument in Deventer. Stichting Indiëmonument Deventer had extra willen uitpakken, omdat het 75 jaar geleden is dat Nederlands-Indië werd bevrijd van de Japanners. Het blijft belangrijk om te herdenken, zegt voorzitter Joep Walter: ,,We hebben onze lessen nog niet geleerd.’’