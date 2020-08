Bewoner fietsstraat Rielerweg in Deventer ergert zich dood aan hardrijders: ‘Jezus, wat een lawaai hier’

‘Auto te gast’, staat er op de borden in de fietsstraat Rielerweg nabij stadion De Adelaarshorst in Deventer. Heldere taal zou je zeggen, maar Linda Engel vindt het lang niet voldoende. Volgens haar rijden auto’s er veel harder dan de maximale toegestane snelheid van 30 kilometer per uur. ,,Ik erger mij er kapot aan.’’