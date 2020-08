Bewoner is ‘hobbymatig bezig’ in kelderbox Deventer en veroorzaakt gaslucht: medebewoners 's nachts twee uur lang op straat

De brandweer kwam ter plaatse, maar kon in eerste instantie niet achterhalen wat voor lucht het precies was, laat woordvoerder Jan Wittenberg van de Veiligheidsregio IJsselland vanochtend weten. ,,Er is een adviseur gewaarschuwd en ze zijn aan het zoeken geweest. Er hing een lucht, dat leek op gas, maar metingen wezen niks uit.”

Hobbymatig bezig

Nadat netbeheerder Enexis de gasleiding had nagekeken, bleek er geen sprake te zijn van een lekkage. ,,Het bleek dat iemand in één van de kelderboxen hobbymatig bezig was geweest", omschrijft brandweerwoordvoerder Jan Wittenberg. ,,Daar zijn een gasbusje en gasbrander aangetroffen. Dat busje bleek leeg te zijn en was mogelijk niet goed afgesloten. Daardoor is de gaslucht ontstaan.” Met welk ‘hobbymatig project’ de persoon in de kelderbox bezig was, is onduidelijk.