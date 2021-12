Bewoner ontsnapt net op tijd aan vlammen bij keukenbrand in Deventer: buurvrouw redt katten

VIDEO Gerinkel, piepende autobanden, vlammen: zo weet campingei­ge­naar in Harfsen erger te voorkomen

Als een chalet vlam vat, is er vaak geen houden aan. Toch zorgden Berry Verhoogt en zijn zoon Nick er zondag- op maandagnacht voor dat de schade op camping de Waterjuffer in Harfsen beperkt is gebleven. ,,Mijn zoon hoorde glasgerinkel, een knal en een auto met piepende banden. We zijn direct gaan blussen’’, vertelt campingeigenaar Berry Verhoogt.

27 december