Bewoner overleden bij brand in zorginstelling Zozijn in Wilp: politie gaat uit van brandstichting

Update en videoBij een brand bij zorginstelling Zozijn in Wilp is vannacht een bewoner overleden. Drie anderen raakten gewond. De politie gaat uit van brandstichting. ,,Dat heeft altijd grote impact”, aldus woordvoerder Diane Onnink deze ochtend.

Achter het hoofdkantoor van Zozijn in Wilp ligt een groot groen beschermd terrein met zowel woon- als dagbestedingslocaties. Afgelopen nacht is rond 02.00 uur brand uitgebroken in een kamer op de begane grond van woonlocatie De Dijksweiden. De politie meldt dat er sprake is van brandstichting en staakt het onderzoek, omdat de bewoner is overleden.

De Dijksweiden is een geschakelde locatie waar volwassen mensen met een ernstig verstandelijke beperking wonen. Toen de brand uitbrak, waren daar negen cliënten aanwezig. Acht van hen konden tijdig in veiligheid worden gebracht, voor één bewoner kwam hulp te laat.

,,We kregen een melding van ons brandmeldingssysteem. Eerst was onze eigen nachtdienst hier en heel snel daarna waren brandweer en politie ter plekke”, vertelt woordvoerder Diane Onnink. ,,De cliënt die in de kamer woonde waar de brand is ontstaan, is niet op tijd kunnen evacueren en is helaas overleden.”

Volledig scherm De uitgebrande woning bij zorginstelling ZoZijn in Wilp. De bewoner is overleden, drie anderen raakten gewond. © Fleur Reijngoudt

Meerdere ambulances waren bij de brand ter plaatse. Van de drie gewonden werd één persoon naar het ziekenhuis gebracht, de twee andere gewonden konden ter plekke worden behandeld. Degene die in het ziekenhuis werd behandeld - vanwege ingeademde rook - is inmiddels weer terug bij de zorginstelling.

Familie ingelicht

Omdat de brand midden in de nacht ontstond, is vanmorgen vroeg de familie van bewoners op de hoogte gesteld. ,,Ons medeleven gaat in eerste instantie uit naar de familie van de overleden cliënt. Met hen overleggen we hoe we dit verder doen en met de andere cliënten afscheid gaan nemen”, vertelt Onnink.

Volledig scherm De uitgebrande woning bij zorginstelling Zozijn in Wilp. De bewoner is overleden, drie anderen raakten gewond. © Fleur Reijngoudt

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tegen 03.00 uur was de brand onder controle. ,,De vijf cliënten die in het geschakelde deel wonen, zijn terug naar hun eigen kamer. De drie andere cliënten zijn in een buurwoning ondergebracht waar we gelukkig drie vrije kamers hadden. We gaan vandaag beoordelen of en wanneer en hoe cliënten kunnen terugkeren naar hun eigen woning”, aldus Onnink.

Quote Slecht geslapen, andere omgeving, andere kamer. Je kunt je voorstel­len dat dat onrust geeft Diane Onnink, woordvoerder zorginstelling Zozijn

Onrustige nacht

De bewoners hebben een onrustige nacht gehad. ,,Het zijn volwassen mensen met een ernstig verstandelijke beperking. Dat heeft altijd grote impact. Slecht geslapen, andere omgeving, andere kamer. Je kunt je voorstellen dat dat onrust geeft, maar tegelijkertijd zijn ze met elkaar in die opvangwoning, is er begeleiding bij en kijken we langzaam hoe zij de dag weer gaan beginnen”, vertelt Onnink.

De oorzaak van de woningbrand is vooralsnog onbekend. Naar de toedracht wordt onderzoek gedaan.

Volledig scherm Bij de brand kwam een bewoner om het leven. © Rens Hulman

Bekijk hier onze meest bekeken video's van dit moment.