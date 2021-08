Bewoner uitgebrande flat Deventer nog minstens twee maanden vast op verdenking van brandstichting

De bewoner van een flat aan de Johannes van Vlotenlaan in Deventer zit nog altijd vast. De man wordt verdacht van brandstichting in zijn eigen woning. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) weten.

De mannelijke bewoner wordt verdacht van brandstichting in zijn eigen woning. Naast het feit dat zijn woning door een hevige brand zwaar beschadigd raakte, kunnen bewoners van vijf andere woningen in de portiekflat door de schade ook nog niet terug naar hun huis.

De heftige, uitslaande brand vond 7 juli plaats. De bewoners van vijf appartementen konden na de brand niet terugkeren naar hun woning en dat zit er voorlopig ook nog niet in, aangezien de herstelwerkzaamheden flink wat tijd in beslag nemen. Waar het OM vorige week nog niet kon reageren op het onderzoek, wordt nu duidelijk dat de man nog vast zit.

Camerabeelden

,,De verdachte zit in de gevangenhouding. De voorlopige hechtenis van de verdachte is eind juli met negentig dagen verlengd’’, zegt woordvoerder Hans-Robert Scheperkeuter. De man wordt verdacht van brandstichting. De aanleiding voor de brand is volgens het OM nog onduidelijk. ,,Dat is onderwerp van het onderzoek, dat nog in volle gang is’’, laat de woordvoerder weten.

Om meer informatie te krijgen over hoe deze brand kon ontstaan, zoekt het OM naar beelden die zijn gemaakt tijdens en na de brand. ,,We willen zo veel mogelijk informatie over de toedracht van de brand.’’

Kostenpost onduidelijk

Vorige week liet Woonbedrijf Ieder1 al weten dat de schade aan het flatgebouw fors is. ,,Aan zowel alle woningen als de ondergelegen winkel. De bewoners kunnen voorlopig niet terug naar hun woning, omdat herstelwerkzaamheden enige tijd in beslag gaan nemen’’, zei Sores Duman van Ieder1 destijds. De meeste bewoners hebben gebruikgemaakt van vervangende woonruimte die Ieder1 hen heeft aangeboden, zei Duman.

Wat de kostenpost is na de verwoestende brand, en of de kosten op conto van een eventuele dader komen, is nog niet bekend. ,,Op dit moment hebben we nog geen volledig zicht in de kosten van herstel, omdat de woningen pas net zijn vrijgegeven door de politie. Het politieonderzoek naar de oorzaak van de brand is nog niet afgerond. Na afronding van het onderzoek kunnen wij pas beoordelen of de schade kan worden verhaald’’, vertelde Duman.