Bewoners Bathmen boos op gemeente om plan voor eenrichtingsverkeer in hun wijk: ‘Geen draagvlak’

22 juli Eind augustus vorig jaar vraagt de 9-jarige dochter van een bewoonster van de crisisopvang aan de Polstraat in Deventer of haar moeder even mee wil lopen naar een plek waar niemand haar kan horen. Daar fluistert ze haar moeder in het oor dat ze net is betast door de 80-jarige medebewoner Boutayeb M.. De officier van justitie in Zwolle eiste vandaag een half jaar cel tegen hem.