Bewoners Bloemenkamp vrezen na handreiking tóch voor nieuwe woning in Gorssel: ‘VGZ komt belofte niet na’

Smaak van Deventer mikt op duizenden fijnproe­vers in Lebuinus­kerk: ‘Meer vegan en vegetari­sche keukens’

Met de coronapas en een rem op het aantal bezoekers in de Lebuinuskerk kan De Smaak van Deventer vanaf morgen doorgaan. Ondanks de beperkingen denkt de organisatie dat bezoekers trek hebben in het vierdaagse culinaire evenement. Twijfel is er niet. ,,Het is veilig, maar misschien is dit voorlopig het laatste grote binnenevenement in Deventer.”

3 november