Bewoners Keizerstraat in Deventer vrezen grote boom voor hun balkon: ‘Ons uitzicht verdwijnt’

De markt lijkt in Deventer en Zwolle het uitje van de zaterdag­mid­dag, bijna niemand komt alleen

19 december Vele duo's slenteren zaterdagmiddag over de markt in Zwolle en Deventer. Niet om essentiële inkopen te doen, maar vooral om er toch even uit te zijn. ,,Het is een stuk rustiger dan vorige week, maar wel heel wat drukker dan tijdens de eerste lockdown”, merkt Frank van Egmond die op de Brink in Deventer zijn bloemen verkoopt.