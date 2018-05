Bewoners na exploderende gasfles Twello: veel schade, maar allerbelangrijkste is dat kinderen ongedeerd zijn

De zoon des huizes filmde het hele incident. Dat levert een indrukwekkende video op. Eerst van buiten, maar nadat hij ziet dat het voertuig een gasfles bevat, vertrekken hij en de rest van het gezelschap naar binnen. Dat blijkt de juiste keuze: enkele tellen later ontploft de gasfles. Door de druk van de ontploffing wordt de filmer achterover geblazen. Alle ruiten springen kapot en de tuin van het gezin vat vlam. Wonder boven wonder raakt niemand gewond.

,,Toen ik bij huis aankwam, zag ik de kinderen gelukkig buiten op de stoep zitten. Ik was ontzettend opgelucht, want ik zag de rookpluimen vanuit de wijde omtrek'', zegt Van Kooten. De schade is volgens haar groot. ,,Voor de schilder is het ook ontzettend sneu. Zijn hele hebben en houwen zat in het busje.''

De ruiten zijn inmiddels dichtgetimmerd. ,,En we moeten een hovenier laten komen. Maar hier komen we wel overheen. Nogmaals: het belangrijkste is dat de kinderen niet gewond zijn.''