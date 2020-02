Bewoners van 560 huizen in Deventer moeten weg om ontmantelen V1-bom

Even weer kind zijn: zaterdag voor het eerst apenkooien voor volwasse­nen in Deventer.

12:17 Volwassenen kunnen zaterdag weer even kind zijn en de goede oude tijd herbeleven. Dan vindt namelijk de eerste Apenkooi voor Volwassenen plaats in Deventer. “Wie heeft er geen goede herinneringen aan apenkooi? Een zaal vol toestellen om te rennen, slingeren, klimmen en springen. En natuurlijk te zorgen dat je niet getikt wordt of ‘in het water’ komt.”