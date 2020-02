Bewoners van 560 huizen in Wilp en Deventer moeten weg om ontmantelen V1-bom

De bewoners van zo'n 560 woningen in Deventer en Wilp moeten zondag 8 maart hun huis uit vanwege het ontmantelen van een V1-bom. De Duitse 'vliegende bom’ uit de Tweede Wereldoorlog werd in november langs de A1 gevonden. Vooral in Wilp worden veel woningen ontruimd; meer dan 550 adressen.

In totaal wordt er een gebied met een straal van 1.400 meter ontruimd. Daardoor is de snelweg tussen de afslagen Twello en Deventer afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt omgeleid door de regio. Ook worden lokale wegen afgesloten, wordt de scheepvaart op de IJssel stilgelegd en wordt het luchtruim boven de vindplek vrijgehouden.

953 kilo springstof

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) verwijdert als eerst de ontstekingsmechanismen en verdeelt daarna de 953 kilo springstof in kleinere stukken. Die stukken wordt later ergens anders tot ontploffing gebracht. Uit eerder onderzoek bleek al dat de raket grotendeels verwoest is, maar dat de springlading nog in goede staat is.

De getroffen maatregelen hebben veel impact, bevestigt een woordvoerder van de gemeente Deventer. ,,In dit geval geldt echt safety first.” De V1 mag op Deventer grondgebied gevonden zijn, maar veruit het grootste deel van de ontruimde huizen bevindt zich in Wilp. ,,Het zijn zes woonadressen in Deventer, maar de rest staat in Wilp”, zegt woordvoerder Linda Simons van de gemeente Voorst.

Daglicht

De V1, een onbemand straalvliegtuig met een springlading, werd gevonden in een weiland bij Wilp. Dat gebeurde tijdens de werkzaamheden voor de uitbreiding van de A1. Die werkzaamheden gaan gewoon door.

Omdat het ruimen van de bom bij daglicht moet, zal er zodra het licht is worden begonnen. De mensen die in het gebied wonen, moeten in ieder geval tussen 7.00 en 19.00 uur hun huis uit. Hoe lang het gaat duren is van te voren niet te zeggen.