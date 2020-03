Bewoners van Carinova mogen nog één bezoeker per dag ontvangen en moeten op de kamer blijven

De 90-jarige Gerrit Hemeltjen heeft geen bijzondere klachten, hij loopt alleen een beetje moeilijk. Zo zegt hij zelf. Bang om COVID-19 te krijgen, is hij niet. Ongezellig vindt hij het wel. Hij heeft kinderen, kleinkinderen en tien achterkleinkinderen. Om bezoek zit hij nooit verlegen. Hemeltjen: ,,Gelukkig vermaak ik me wel hoor. Ik heb een telefoon en een computer. Ik pluis bijvoorbeeld stambomen uit op het internet. Maar dat het gezamenlijk eten niet doorgaat, vind ik wel echt een minpunt. We mogen elkaar ook niet meer bezoeken in de kamers.”

Opschalen

,,We snappen dat de maatregelen grote gevolgen hebben, maar we doen dit in het belang van onze cliënten en medewerkers,” zegt Jos van de Kemenade van Carinova. ,,Op andere plekken, bijvoorbeeld in Zwolle, is de hele locatie gesloten. Wij hebben ervoor gekozen om het bezoek te beperken tot één bezoeker per cliënt per dag. Dit hebben we gedaan, omdat het erg ingrijpend is om te moeten zeggen dat mensen hun vader of moeder niet meer mogen zien. We zijn op zoek naar de balans en kunnen als het nodig is altijd nog opschalen.”