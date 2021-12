Bewoners van de Deventer binnenstad zijn tegen permanente uitbreiding van de terrassen

Rapport GA Eagles weet in Eindhoven al snel: tegen PSV valt niets te halen

Go Ahead Eagles hoopte tegen lijstaanvoerder PSV het zo succesvolle jaar 2021 van nog wat extra glans te voorzien. Een stuntje zat er in het lege Philips Stadion echter geen moment in voor de Deventenaren, die zelf amper iets creeerden en na een rode kaart voor Joris Kramer helemaal gezien waren. Met 2-0 bleef de schade nog enigszins beperkt.

23 december