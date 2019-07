Bewoners van de Welle in Deventer zijn het beu: ‘Elke avond gaat het racecircuit open’

Het zebrapad aan de doorgaande weg tussen de IJssel en de binnenstad ligt net na een flauwe bocht en wordt door veel automobilisten pas op het allerlaatste moment goed gezien. ,,Dan moeten ze in de ankers omdat er iemand wil oversteken. Dat gebeurt zo vaak. Dat zebrapad ligt op een totaal verkeerde plek”, zegt Gérard Andrée, eigenaar van het aangrenzende café De Tobbe.

Zaterdag was het weer raak, zegt Van Werven. Ze woont in een appartement aan de Welle en zag hoe daar ’s avonds een auto uit de bocht vloog en tegen een muurtje tot stilstand kwam. Veel blikschade was het gevolg. ,,Dat was de zoveelste keer. Over de bijna-ongelukken heb ik het maar niet, want die worden niet geregistreerd. Maar ze zijn er wel.”

Rustig praten

Het gierend remmen voor het zebrapad in combinatie met het harde rijden, vooral in de avonduren, maakt dat Van Werven weer in actie komt. ,,Motoren trekken hier nog eens extra op met een geluid, dat is echt heel hard. En dan het zebrapad, waar het vaak maar net goed gaat... We kunnen op ons balkon niet eens meer rustig praten door de herrie. ’s Avonds gaat de jeugd hier blijkbaar stoer doen en wordt het alleen maar erger.”

,,Ik zit eerste rang‘’, zegt Jan Aalberts, die op de eerste verdieping woont op de hoek van de Welle en de Duimpoort. ,,Het gaat zó vaak maar nét goed. Ik zie regelmatig mensen wegspringen die het zebrapad veilig over dachten te kunnen oversteken.”

Zebrapad verleggen

Horecaondernemer Andrée denkt dat het vooral zaak is dat het zebrapad verlegd wordt naar een plek waar die beter in het zicht ligt. ,,Het klinkt alsof ik het voor mezelf doe, maar leg dat zebrapad bij mijn zaak voor de deur. Dat is echt veel veiliger.”

Bewoonster Van Werven heeft al bij de gemeente aangeklopt om iets aan de situatie te doen, maar dat zit er voorlopig niet in. Er wordt niet te hard gereden, blijkt uit metingen. Volgens de bewoners is de gemeente dan waarschijnlijk vergeten ook ’s avonds te meten. Ook snelheidsremmende maatregelen zoals drempels zouden niet helpen, want daarmee neemt de geluidsoverlast alleen maar toe.

Ook is het wachten op verdere uitbreiding van het Hanzetracé. Dan wordt de Welle nog verder ontlast, verwacht de gemeente. ,,Het zou me een lief ding waard zijn als ze de hele weg dicht zouden gooien voor het doorgaande verkeer”, stelt Andrée. ,,Dat is ook veel beter voor het toerisme hier.”

Volledig scherm Joke van Werven op de plek waar dagelijks auto's voorbij racen. © News United / Rens Hulman