Bewoners verzakte straat in Deventer kunnen wekenlang niet terug naar huis

De door een bodemverzakking gedupeerde bewoners van de Jan Steenstraat in Deventer kunnen naar verwachting de eerste weken nog niet terugkeren in hun onveilig verklaarde woningen. Het gaat om twee gezinnen.

De problemen in de straat in de wijk Zandweerd zijn het gevolg van lekkages in de rioleringsbuis. Daar is veel zand in gekomen waardoor de bodem is gaan verzakken. Dit heeft geleid tot een zinkgat voor de woningen op nummer 4 en 6. Deze huizen liepen forse schade op. De bewoners van de andere huizen in het blok lijken met de schrik vrij te zijn komen.

,,We houden er rekening mee dat de bewoners van nummer 4 en 6 de eerste twee weken nog niet terug kunnen naar hun woningen'', zegt gemeentewoordvoerder Gideon Burgers. Tot medio volgende week worden er circa veertig boringen tot vier meter diepte uitgevoerd om de bodemweerstand te testen. Het omliggende riool ondergaat een video-inspectie. In het riooldeel voor de beschadigde huizen is dit niet mogelijk doordat er veel zand in ligt.

Kous

Voor het slechte rioolgedeelte is in Engeland een bestelling geplaatst om het te kunnen 'relinen'. Halverwege volgende week wordt er een soort kous doorheen getrokken. Zodra die is uitgehard, is het riool gestabiliseerd en kan de bodem worden hersteld. ,,We weten nog niet wat er precies moet gebeuren en hoe'', zegt Burgers.