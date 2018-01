Bewoners willen maatregelen rond station Colmschate

Vlakbij de aanleg van de tunnelbak bij station Colmschate is de situatie problematisch voor het verkeer. Dat stelt Hans Tol, namens bewoners van de naast de bouwput gelegen hoogbouw aan het Koggeschip. Tol, bestuurslid van de bewonerscommissie, wil dat de gemeente snel maatregelen neemt. ,,Het is gevaarlijk en onoverzichtelijk, zo kan het niet langer.''

Volgens Tol is de ontsluiting vanaf de Oostriklaan tot het parkeerterrein veel te smal. ,,Het was altijd al krap. Sinds de zomer is het nog erger, omdat de gemeente extra parkeerplaatsen heeft aangelegd en er nog meer auto's doorheen moeten.''

De extra plekken compenseren het schrappen van parkeerplaatsen bij het station, die op de plek van de bouwput van de tunnel lagen. ,,Rond het Koggeschip zijn nu honderden parkeerplaatsen, inclusief de parkeerkelder voor bewoners. Die extra plekken waren nodig. Ook omdat de apotheek naar deze kant is verhuisd en extra bezoekers trekt. De ontsluiting is voor deze aantallen te krap.''

Automobilisten moeten toch al lang wachten alvorens ze vanaf de parkeerplaatsen bij het Koggeschip de Oostriklaan op kunnen draaien. Tol: ,,Op het fietspad waar je eerst overheen moet komen van twee kanten fietsers (tijdelijke situatie, red.). Dat is erg onoverzichtelijk. De straatlantaarns doen het ook niet, het is donker. Daarna krijg je de Oostriklaan zelf, waar het altijd al druk was en niet alleen in de spits.'' Tol heeft een oplossing. ,,Een tijdelijke, extra ontsluiting van het Koggeschip op de Stationsweg.''

De gemeente is op de hoogte van de klachten, aldus woordvoerder Maarten-Jan Stuurman. ,,We bekijken meerdere opties om de ontsluiting op korte termijn te verbeteren, het moet beter.'' Volgende week is er een gesprek met bewoners.