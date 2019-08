Bewoners willen oplossingen voor overlast gestalde fietsen Deventer binnenstad

Uit ergernis over het wildparkeren van fietsen in de binnenstad nemen bewoners zelf het heft in handen, op zoek naar oplossingen. Arnoud van Sisseren, een van de initiatiefnemers, wil niet zover gaan dat de gemeente er te weinig aan doet, maar denkt wel dat een en ander beter kan.

Deventer investeerde pakweg twee jaar geleden een miljoen in honderden nieuwe en deels extra fietsklemmetjes in de binnenstad, maar kennelijk blijkt dat te weinig.

,,Een ontwerp maken, een informatie-avond beleggen en denken dat het geregeld is, werkt niet altijd meer’’, zegt Van Sisseren. ,,Je moet bewoners en fietsers er meer en in een vroegtijdig stadium bij betrekken. Dat kan creatieve oplossingen opleveren, waar je misschien niet zo snel aan denkt. Bewoners en fietsers zijn betrokken, zien en weten als geen ander hoe het in de praktijk gaat. Het beeld is nu rommelig.’’

Brainstorm

Zaterdag 30 augustus is de aftrap van een brainstormsessie, waar iedereen welkom is. Dat is vanaf 14 tot 16 uur in de bibliotheek aan de Stromarkt. Daarna volgen enkele vervolgsessies, met in oktober een eindbijeenkomst. Daar worden bedachte oplossingen en materialen getest in de praktijk.

Het initiatief komt van bewoners uit de Gravenstraat, Nieuwe Markt en Stromarkt. Nieuwe Markt Buurtcomité NMBC ontving recent een cheque van 2000 euro om initiatieven in de binnenstad aan te jagen. Met de komst van de bibliotheek en (in aantocht) musea aan de Nieuwe Markt en filmtheater Mimik voorzien zij een toename van de fietsparkeerdruk in dit deel van de stad.