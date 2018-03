Bezoek Turkse politica aan Deventer afgeblazen na topoverleg

Een bezoek aan Deventer van een prominent lid van de Turkse AK-partij is afgeblazen na overleg met Nederlandse diplomaten. Na de rellen een jaar geleden in Rotterdam achtten zij de komst van de Turkse oud-minister onwenselijk.

Voormalig minister Fatma Sahin, een prominent lid van de Turkse AK-partij van Erdogan, zou zaterdag spreken op een bijeenkomst met zo’n 150 vrouwen in de Centrum Moskee in Deventer. Een gevoelig moment, zo aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Bijna een jaar geleden - in het weekend vóór de Tweede Kamerverkiezingen - leidde een bezoek van de huidige Turkse minister Fatma Kaya van Familiezaken aan Rotterdam tot een diplomatieke rel die nog altijd voortsleept. Zij werd toen onder politiebegeleiding teruggebracht naar Duitsland. Kaya was per auto naar het Turkse consulaat in Rotterdam gereisd, nadat het kabinet een stokje had gestoken voor een aangekondigd campagnebezoek van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavuşoğlu.

Bekoeld

Ondanks de bekoelde relatie tussen Turkije en Nederland informeerde de Turkse autoriteiten ons land over het voorgenomen bezoek van oud-minister Sahin. De twee landen gingen met elkaar in overleg, meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. ,,We zijn samen tot de conclusie gekomen dat dit voorgenomen bezoek op dit moment niet passend zou zijn.” De woordvoerder wil niet zeggen of Nederland druk heeft uitgeoefend.

Vanuit Deventer is woensdag contact geweest met Den Haag over de situatie, geeft gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman aan. ,,Ze komt niet, dat is voor ons nu de realiteit. Nog voordat wij als gemeente een standpunt over dit geplande bezoek hadden ingenomen, werd het al afgeblazen.”

DENK

Niet alleen de komst van Sahin naar Deventer is afgeblazen. Op dezelfde dag zou in dezelfde moskee Tunahan Kuzu, partijleider van DENK, spreken. Eergisteren is besloten de agenda van Kuzu om te gooien. DENK doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Deventer.