Bezoekersaantal Dickens al jaren hetzelfde: ‘Dat is onmogelijk’

Hoe een uitgeleen­de auto met wapens in de kofferbak leidde naar duizend xtc-pil­len in Deventer

16 december Deventenaar M.S. had domme pech toen hij in een ondoordacht moment zijn auto uitleende aan ‘een’ buurman. Die buurman werd in Nijverdal staande gehouden en in de kofferbak van de auto lag een tas met twee geladen wapens. Bij de huiszoeking die volgde bij de 33-jarige S. in Deventer vond de politie een tas met daarin 45 gram cocaïne en ruim duizend xtc-pillen, verstopt achter een spiegel in de gang.