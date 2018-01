Bezorgapp Peeves slaat vanuit Deventer de vleugels uit

De afgelopen maanden is volgens initiatiefnemer Schneider vooral gekeken naar het format van Peeves. ,,Voordat we elders uitrollen of aan mobiele bestelapps beginnen, moet je zeker weten dat alles klopt, dat het idee erachter werkt. Daar zijn we dankzij de proef in Deventer van overtuigd. De financiering van onze volgende fase, waarin we de mobiele apps voor Android- en iOS-besturingssystemen willen lanceren en in Zeeland en Breda gaan uitrollen, is bijna gereed."