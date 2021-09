Bezorgdheid in dorpje Voorst: ‘Haal onze enige pinautomaat niet weg’

Wietkweker wil 90.000 euro schadever­goe­ding na uitzetting uit Deventer huurhuis: ‘Het is een complot’

2 september Na het aantreffen van een hennepkwekerij begin dit jaar werd een woning in de Deventer wijk Colmschate-Zuid op last van de burgemeester drie maanden gesloten. Woonbedrijf Ieder1 wil dat de bewoner het pand definitief verlaat, maar hij weigert. ,,Er is een woningtekort. Bovendien is hier sprake van een complot.”