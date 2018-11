Niels de Wijze wilde snoekbaars vangen, maar hengelde een vrouw uit de IJssel bij Deventer

13 november Na een zware dag op het werk wilde Niels de Wijze vanmiddag nog even ontspannen. ,,Nog gauw een uurtje de IJssel op, proberen een snoekbaarsje te pakken. Maar daar kwam weinig van terecht.’’ Want in plaats van vis hengelde de 52-jarige Bathmenaar een drenkeling uit de IJssel, kort nadat hij uit de jachthaven aan de Rembrandtkade in Deventer was gevaren.