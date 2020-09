Bezwaren tegen Mimik-fietspad in Deventer zijn allemaal ‘ongeldig’

De 24 bezwaren van buurtbewoners tegen het nieuwe fietspad voor filmtheater Mimik in Deventer zijn allemaal door de gemeente ongegrond verklaard. De mensen die protesteren tegen het - in hun ogen onveilige - nieuwe fietspad voor hun deur, zijn volgens Deventer geen belanghebbenden. ,,Maar wij gebruiken dat fietspad toch ook?”

Volgens de gemeente heeft de Fietsersbond ingestemd met het verleggen van het fietspad, al was dat niet van harte. Dat fietspad ligt nu nog achter het stuk stadsmuur waar het filmtheater verrees. Die strook is tijdens de bouw verplaatst naar de buitenkant van de muur, langs de weg waar ook de auto’s over De Welle rijden.

Buurtbewoners die er zelf vaak fietsen, vinden dat gevaarlijk op de drukke Welle. Dat ervaren ze zelf, maar ze zeggen ook dagelijks bijna-ongelukken te zien gebeuren. ,,We hoeven maar een uurtje uit het raam te kijken om zo drie gevaarlijke situaties te zien. Dat er geen meldingen bij de gemeente binnen, zegt niks. De politie geeft niet alle ongelukjes door en als er een buitenspiegel sneuvelt, wordt dat aan niemand doorgegeven”, zei buurtbewoner Jan Simmes gistermiddag tijdens een hoorzitting over de bezwaren.

Niet in behandeling

Een onafhankelijke commissie hoorde daar de bezwaren en het verweer van de gemeentelijke verkeersdeskundige daar tegen. Als het aan de gemeente ligt, worden de bezwaren echter helemaal niet in behandeling genomen, omdat de buurtbewoners geen bijzonder individueel belang hebben bij het besluit om het fietspad te verleggen. Want de verkeersveiligheid is een algemeen belang en de Fietsersbond vertegenwoordigt alle bewoners daarin. Die is echter al akkoord gegaan met de verlegging van het fietspad.

De onafhankelijke commissie gaat nu per persoon beoordelen of de bezwaarmakers belanghebbende zijn. Toch mochten zij gisteren al inhoudelijk hun bezwaren toelichten. De commissie kan dan beoordelen of de gemeente die straks serieus neemt als het defintieve besluit tot het verleggen van het fietspad wordt genomen.

Scheiden

Verkeerskundige Jan-Dirk Steenbrugge van Deventer probeerde uit te leggen dat het plan van de gemeente het veiligste is. ,,We willen het doorgaande fietsverkeer en bezoekers van het filmtheater juist scheiden door het fietspad aan de ander kant van de muur neer te leggen. Als het fietspad achter de muur ligt, lopen bezoekers van Mimik en doorgaande fieters door elkaar heen, dat is juist gevaarlijker.”

Volgens bewoonster Roely Oldenhuis spelen er heel andere belangen dan fietsveiligheid een belangrijke rol bij het besluit het fietspad voor de deur van het theater weg te halen, namelijk geld. Het terras moet de omzet voor het theater opstuwen, vermoedt Oldenhuis. ,,Hoe groter het terras, hoe meer omzet. Het fietspad ligt dan gewoon in de weg.”

De commissie bepaalt binnen zes weken of de bezwaren van de omwonenden hout snijden en of ze juridisch stand houden. Als de bewoners inderdaad geen belanghebbenden zijn, kunnen de 24 bezwaren meteen de prullenbak in.