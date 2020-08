Bezwaren van buurtbewoonster aan de kant gezet, nieuwe woningen in Deventer komen er

update Afgesloten rijstrook op A1 bij Deventer weer open

13:32 Verkeer op A1 bij Deventer kwam vanmiddag in een file terecht. De oorzaak van de file is mogelijk dat iemand onwel is geworden. Dat gebeurde rond 14.35 uur, ter hoogte van Deventer-Oost in de rijrichting van Hengelo.