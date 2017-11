Bibliotheek Deventer krijgt een jas van keramiek

De bouw van de nieuwe bibliotheek aan de Stromarkt in Deventer vordert. Rond de jaarwisseling is het gebouw wind- en waterdicht. Een groot deel van de buitenkant krijgt Duitse keramiek als bedekking.

Het stadskantoor heeft eikenhout en aluminium vingerafdrukken als blikvanger, de bibliotheek krijgt geel keramiek. Samen met de grote vlakken glas moet het de stad 'weerspiegelen'. Gisteren is gestart met het aanbrengen van de opvallende vlakken.

Het gele keramiek is een idee van architect Janneke Bierman van bureau BiermanHenket. Zij ontwierp een hypermodern gebouw in het oude Deventer centrum. Om het nieuwe gebouw niet te veel met het oude centrum te laten vloeken is er gekozen voor gele keramische platen. Het geel verandert van kleur zodra de zon er op schijnt. Het geel komt volgens architect Bierman overeen met onder andere het uiterlijk van de Lebuïnus.

Spiegelpaleis

De vervaardiging van het keramiek ging niet helemaal vanzelf. Aanvankelijk ging er een glazuurlaag over het gele keramiek. Dat spiegelde en schitterde. Om te voorkomen dat de 15,5 miljoen euro kostende bibliotheek als spiegelpaleis naam ging maken, besloot Bierman na overleg met deskundigen de glanslaag weg te laten. Die deskundigheid vond ze net over de grens in Duitsland, waar een fabriek met een grote oven staat. De 'Glasurmeister' van de fabriek hielp met het definitieve ontwerp. Hij bakte de platen van puur Duits klei.

Door de samenstelling van de klei en de duur van het bakken kreeg het de gewenste kleur geel. Enkele weken geleden rolden daar de platen uit de oven. ,,We hebben ook een tijdje een proefopstelling van het keramiek bij het gebouw gehad'', zegt Joep van As, projectarchitect van BiermanHenket. ,,Toen was goed te zien hoe de kleur verandert als de zon er op valt. Dat komt doordat een deel van de vlakken is gekamd, de hoeken van de vlakken onderling verschillen en er naden in de vlakken zitten.''

Witte wolk

Architect Bierman zette ook haar handtekening onder de grote witte wolk op museum De Fundatie in Zwolle. Dat bestaat uit 55.000 kleine keramische tegeltjes van 20 bij 20 centimeter. De gele vlakken op de Deventer bieb zijn wat groter en steviger. De platen zijn maximaal 1.60 meter lang en 40 kilo zwaar. Op de kopse kanten van de bibliotheek komen de honderden vierkante meters keramiek.