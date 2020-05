Bibliotheek Deventer opent weer op 18 mei, maar met coronabeperkingen

De bibliotheek in de Deventer binnenstad opent op maandag 18 mei weer de deuren. De openstelling zal met de nodige beperkingen zijn voor het publiek. Onduidelijk is nog wanneer de filialen in de dorpen en wijken open gaan.

De bibliotheek zou aanstaande maandag weer open mogen, zou werd deze week duidelijk na de persconferentie van premier Mark Rutte, maar Deventer neemt meer tijd om het anderhalve meterregime goed te regelen. Zo is een aantal materialen in verband met de hygiënische materialen nog onderweg.

Het gaat onder meer om mandjes, die verplicht zijn bij het bibliotheekbezoek in coronatijd. De mandjes die tevens als token, om de maximaal toegestane hoeveelheid personen in de bibliotheek te controleren. De regel is een persoon per vierkante meter, maar de Deventer bibliotheek houdt een maximum aan van 100, zo meldt directeur Alice van Diepen.

Werkplekken

Werkplekken en computers blijven deze maand nog buiten gebruik. ,,Volgens het hygiëneprotocol moeten we pc’s en werkplekken na gebruik telkens schoonmaken, dat is ondoenlijk.’’ De vraag is daarom ook nog op het al meteen mogelijk is voor bezoekers om een krantje of tijdschrift te lezen.

In de bibliotheek zit horecagelegenheid Oscar. Die gaat wel weer open, alleen met een afhaalmogelijkheid. Iets eten en drinken aan een van de tafeltjes met zitjes kan dus niet. Activiteiten voor groepen in de bibliotheek kunnen voorlopig niet.

Dorpen en wijken

Wanneer de filialen in de wijken en dorpen opengaan, is nog onduidelijk. ,,De bedoeling is zo snel mogelijk nadat ook de centrale open is.’’ Volgens Van Diepen ligt het bij de nevenvestigingen wat ingewikkelder. Bijvoorbeeld omdat zij onderdeel zijn van een Kulturhus, zoals in Diepenveen. Ingang tot die kleine bibliotheek is dezelfde als de toegang tot het (nu gesloten) horecagedeelte van het Diepenveense dorpscomplex. In de nevenvestigingen is normaal ook niet continu toezicht aanwezig. Medewerkers van de bibliotheek zijn er slechts bepaalde uren. ,,In deze coronatijd moeten we er wel continu iemand aanwezig zijn namens de bibliotheek.’’

Afhaalservice