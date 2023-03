Bij de Love Tour van Inge kun je terecht voor al je seksvragen: 'Geen vraag is mij te gek'

indebuurt.nlMet je zoon of dochter praten over seks: het is niet voor elke ouder even gemakkelijk. Toch zijn er veel onbeantwoorde vragen over seksualiteit, merkt pedagogisch hulpverlener Inge Smit. Tijdens haar Love Tour door Deventer, Zwolle en Schalkhaar kun je bij haar terecht met al jouw vragen over seks.

Tijdens haar werk als pedagogisch hulpverlener met een specialisatie in seksualiteit, merkte Inge dat er bij ouders, begeleiders, jongeren en mensen met een verstandelijke beperking veel vragen zijn over seks. “Er wordt lang niet altijd goed over gepraat, waardoor er veel onzekerheid en onbegrip ontstaat”, vertelt ze. Daarom organiseert ze op 21, 22 en 23 maart een Love Tour op drie verschillende locaties. Je kunt gratis bij Inge binnenwandelen om haar al jouw vragen, onzekerheden of ervaringen rondom seksualiteit voor te leggen.

Laagdrempelig over seks praten

“Ik merk dat mensen hun vragen over seks vaak niet durven stellen. Als ik eenmaal met ze in gesprek ga, dan komen ze er al snel achter dat het helemaal niet zo eng is. Geen vraag is mij te gek.” Maart is uitgeroepen tot de maand van de leuke seks. Stichting maand van de leuke seks besteedt extra aandacht aan de positieve en fijne kanten van seksualiteit. Iets wat Inge ook erg belangrijk vindt. Met haar Love Tour wil ze de gelegenheid bieden om op een laagdrempelige manier over seks te praten.

Welke vragen kun je stellen

De Love Tour van Inge kun je zien als een soort inloopspreekuur. “Ik krijg bijvoorbeeld van ouders vragen over de seksuele ontwikkeling van hun kind. Mensen met een beperking komen langs omdat ze graag een relatie willen, maar niet weten hoe ze dat aan moeten pakken. En jongeren hebben vaak vragen over verliefdheid. Of ze maken zich zorgen als ze een keer onveilige seks hebben gehad”, vertelt ze. “Het is niet nodig om met vragen of onzekerheden te blijven lopen. Ik ben in de buurt om te helpen, te luisteren naar je verhaal en om makkelijker te praten over seks.”

Love Tour van Inge bezoeken

De Love Tour van Inge is te bezoeken in Deventer, Zwolle en Schalkhaar. Je kunt bij haar langskomen op de volgende tijden en locaties:

21 maart tussen 16.00 en 17.30 uur in Inge’s praktijk Praatjes enzo aan de Brinkgreverweg 122 in Deventer. 22 maart tussen 16.00 en 18.00 uur in leerwerkbedrijf De Huppe aan Kleine Veerweg 9 in Zwolle. 23 maart tussen 13.30 en 15.30 uur in De Parabool aan de Prinses Beatrixweg 8 in Schalkhaar.

