Bij Peeves zit alles nog in de pijplijn, ook de beloofde donaties

Peeves is vorig jaar begonnen in Deventer. Inmiddels is het aantal restaurants - acht in totaal - minder dan bij de lancering en geeft de lokale voedselbank desgevraagd aan dat er niets is bezorgd. Hoe zit dat?

Initiatiefnemer Schneider: „Dat klopt. Er zijn horecazaken gestopt. Wat de voedselbank betreft: we hebben kratten vol aan producten ontvangen gekregen, maar het is nog nooit tot een overdracht gekomen. Dat komt omdat het lastig blijkt om het logistieke proces van de voedselbank aan te laten sluiten op de momenten dat restaurants open zijn, dan wel tijd hebben. Daarnaast ligt onze focus vooral op het opzetten van een veel groter platform dan Peeves nu voor de buitenwereld is. Dan moet je denken aan een landelijke uitrol. Daar gaat alle tijd in zitten."



Voor de consument lijkt het alsof Peeves niet groeit. Begin dit jaar werd met trots de uitrol in andere provincies aangekondigd, maar dat is nog niet gebeurd.

„Tja. We zitten in ons eerste jaar. Peeves zoals de consument het kent, is niets meer dan een mvp."



Een wattes?

„Een minimum viable product. De allerkleinste of meest minimale versie van een concept, om te kijken of iets werkt. We zijn op dit moment achter de schermen met veel meer bezig dan de eet-bestelservice die in Deventer actief is. Over die bijzondere propositie, dat een veel breder concept kent, lopen gesprekken met allerlei partijen."



Dat klinkt erg vaag. Eerder gaven jullie aan dat de voedselbank in Deventer mogelijk dit jaar al 100.000 euro zou kunnen overhouden via een financiële onderstroom. Zit dat er nog in?

„Dat bedrag was gebaseerd op een rekenmodel bij landelijke uitrol. Zover zijn we niet. Het kost veel tijd, misschien wel meer dan aanvankelijk verwacht, om met een bijzondere propositie landelijk te gaan. Wij werken daar met een team van zes man hard aan. Ik kan dus niet zeggen wat wij dit jaar nog kunnen betekenen voor de voedselbank in Deventer. Onze plannen zijn groter: we praten bijvoorbeeld met de landelijke organisatie van voedselbanken. Eind dit jaar willen we ons concept lanceren. Daar zijn we zeer optimistisch over. Mogelijk is dat iets onder een andere naam. Nu kunnen we daar, helaas, niet veel meer over zeggen."