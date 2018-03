Bij stadsvissen is het applaus nooit ver weg, zaterdag is dat in Deventer te horen

Tim uit Assen eet zeven meter frikandel in twintig minuten bij Gelders Kampioenschap in Voorst

18 maart Echt serieus te nemen valt het niet, maar het is een wedstrijdsport die steeds populairder lijkt te worden. Frikandellen eten, zoveel mogelijk, in een korte tijd. Tim Raasveld uit Assen at afgelopen zaterdag 39 frikandellen in twintig minuten op het Gelders Kampioenschap in Voorst.