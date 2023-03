Bij veel boeren wappert weer het rood-wit-blauw, maar nog niet iedereen is om: ,,Eerst resultaat zien’’

Tik op vingers van rechter over azc Schalkhaar verrast Deventer wethouder niet: ‘Er zat tijdsdruk op’

De woonunits voor honderd statushouders op het terrein van het asielzoekerscentrum (azc) in Schalkhaar zijn nagenoeg klaar. Ideaal is het niet, maar een betere plek is er écht niet, zegt Deventer wethouder Rob de Geest.