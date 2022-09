Bijlmerramp laat Henk (63) uit Deventer nooit meer los: ‘Misselijk werd ik van de vreselijke geur’

De droom van volleybal­ster Fleur Savelkoel uit Deventer is uitgekomen: ‘Het is me gelukt, ik sta op een WK’

Geen toeschouwer, maar speelster. De droom van Fleur Savelkoel (27) is uitgekomen. Vrijdag begint de passer-loper uit Deventer aan het WK volleybal, met de wedstrijd tegen Kenia in het Gelredome in Arnhem. ,,Dit is zo gaaf.”

22 september