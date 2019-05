Bijna 5600 steunbetuigingen voor met sluiting bedreigd Speelgoedmuseum

Verdwaald reetje met verdovings­ge­weer gered uit woonwijk Deventer

19:30 Een reetje dat vermoedelijk wekenlang in een Deventer woonwijk verdwaald rondliep, is weer terug in de bossen rond de stad. Daar moest wel dierenarts Caroline de Bruijn met haar verdovingsgeweer aan te pas komen. Alleen met een raak afgevuurde verdovingspijl lukte het haar om het schichtige reetje te vangen in Voorstad, de wijk achter het station.